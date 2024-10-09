RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Каховке оккупанты до смерти замучили местного жителя

Иллюстративное фото: россияне до смерти замучили жителя Каховки (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированной Каховке Херсонской области от пыток оккупантов умер местный житель Владимир Закаблук. Ему было 45 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр журналистских расследований.

Издание со ссылкой на комментарии знакомых и друзей жертвы сообщают, что оккупанты задержали Закаблука в Каховке. После этого мужчину жестоко пытали, он скончался от полученных травм. Инцидент произошел в начале октября. 

Закаблук работал в местном филиале ООО "АО "Каргилл", который, в частности, владел маслоэкстракционным заводом в Каховке. 

С 2004 по 2008 годы Закаблук был зарегистрирован ФЛП с видами деятельности, связанными с предоставлением транспортных услуг и посредничеством в специализированной торговле.

 

Пытки украинцев

Напомним, случаи пыток мирных украинцев со стороны российских оккупантов не являются единичными.

В частности, недавно Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений установила, что россияне применяли пытки систематически.

Одним из видов пыток является неоднократная практика насильственных методов в местах лишения свободы в РФ.

При этом недавно стало известно, что оккупанты под Покровском расстреляли сразу 16 украинских военнопленных. Это был самый массовый случай казни с начала войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине