В Каховке оккупанты до смерти замучили местного жителя

Во временно оккупированной Каховке Херсонской области от пыток оккупантов умер местный житель Владимир Закаблук. Ему было 45 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр журналистских расследований.
Издание со ссылкой на комментарии знакомых и друзей жертвы сообщают, что оккупанты задержали Закаблука в Каховке. После этого мужчину жестоко пытали, он скончался от полученных травм. Инцидент произошел в начале октября.
Закаблук работал в местном филиале ООО "АО "Каргилл", который, в частности, владел маслоэкстракционным заводом в Каховке.
С 2004 по 2008 годы Закаблук был зарегистрирован ФЛП с видами деятельности, связанными с предоставлением транспортных услуг и посредничеством в специализированной торговле.
Напомним, случаи пыток мирных украинцев со стороны российских оккупантов не являются единичными.
В частности, недавно Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений установила, что россияне применяли пытки систематически.
Одним из видов пыток является неоднократная практика насильственных методов в местах лишения свободы в РФ.
При этом недавно стало известно, что оккупанты под Покровском расстреляли сразу 16 украинских военнопленных. Это был самый массовый случай казни с начала войны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.