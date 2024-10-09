В Каховке оккупанты до смерти замучили местного жителя

Издание со ссылкой на комментарии знакомых и друзей жертвы сообщают, что оккупанты задержали Закаблука в Каховке. После этого мужчину жестоко пытали, он скончался от полученных травм. Инцидент произошел в начале октября.

Закаблук работал в местном филиале ООО "АО "Каргилл", который, в частности, владел маслоэкстракционным заводом в Каховке.

С 2004 по 2008 годы Закаблук был зарегистрирован ФЛП с видами деятельности, связанными с предоставлением транспортных услуг и посредничеством в специализированной торговле.