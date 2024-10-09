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В Каховке оккупанты до смерти замучили местного жителя

Каховка, Среда 09 октября 2024 16:57
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В Каховке оккупанты до смерти замучили местного жителя Иллюстративное фото: россияне до смерти замучили жителя Каховки (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированной Каховке Херсонской области от пыток оккупантов умер местный житель Владимир Закаблук. Ему было 45 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр журналистских расследований.

Издание со ссылкой на комментарии знакомых и друзей жертвы сообщают, что оккупанты задержали Закаблука в Каховке. После этого мужчину жестоко пытали, он скончался от полученных травм. Инцидент произошел в начале октября.

Закаблук работал в местном филиале ООО "АО "Каргилл", который, в частности, владел маслоэкстракционным заводом в Каховке.

С 2004 по 2008 годы Закаблук был зарегистрирован ФЛП с видами деятельности, связанными с предоставлением транспортных услуг и посредничеством в специализированной торговле.

Пытки украинцев

Напомним, случаи пыток мирных украинцев со стороны российских оккупантов не являются единичными.

В частности, недавно Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений установила, что россияне применяли пытки систематически.

Одним из видов пыток является неоднократная практика насильственных методов в местах лишения свободы в РФ.

При этом недавно стало известно, что оккупанты под Покровском расстреляли сразу 16 украинских военнопленных. Это был самый массовый случай казни с начала войны.

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