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У Каховці російські окупанти викрали 23-річного хлопця

Фото: у Каховці окупанти викрали хлопця (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти у вівторок, 22 березня, у місті Каховка Херсонської області викрали 23-річного місцевого жителя. Його місцезнаходження та стан наразі невідомий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Каховської міської територіальної громади.

"Вчора, 22 березня, в районі магазину "Хрум-Хрум" на вул. Жука близько 13 години військовими РФ було викрадено каховчанина Прусаєва Ігоря Олександровича 1999 року народження. На даний час місцезнаходження Прусаєва Ігоря невідоме", - йдеться у повідомленні.

Викрадений окупантами Ігор Прусаєв

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Херсоні 22 березня пройшов мирний мітинг. Російські військові намагалися розігнати демонстрацію сльозогінним газом.

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