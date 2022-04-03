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У Каховці окупанти відкрили вогонь, щоб розігнати проукраїнський мітинг

Фото: у Каховці окупанти обстріляли мітинг (t.me/Pravda_Gerashchenko)
Автор: Наталія Юрченко

У Каховці Херсонської області ізнову пройшов проукраїнський мітинг. Російські окупанти намагалися зупинити демонстрацію силою, відкривши вогонь по мирному населенню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Зазначається, що 3 квітня жителі Каховки знову вийшли на мітинг проти російської окупації. Вони кричали російським солдатам, що ті поверталися додому. Своєю чергою військові відкрили вогонь по мирним демонстрантам.

За попередньою інформацією, є затримані та поранені.

Нагадаємо, що Каховка була захоплена російською армією у перші дні війни. Окупанти створили у місті незаконний "орган самоуправління", який очолив ексдепутат обласної ради.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за статею державна зрада.

Крім того, окупанти викрали місцевого активіста та ветерана АТО. Наразі його доля невідома.

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