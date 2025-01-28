В кафе в центре Киева произошла стрельба: пострадал пожилой мужчина

В центре Киева в кафе сегодня, 28 января, вечером неизвестный выстрелил в 68-летнего мужчину. Его госпитализировали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Киева в Facebook.
По информации правоохранителей, сообщение об инциденте в одном из кафе поступило сегодня около 16:20.
Полиция предварительно установила, что между 68-летним посетителем заведения и другими гражданами произошел конфликт. В его ходе один из участников, вероятно, использовал травматический пистолет - он несколько раз выстрелил в сторону пожилого мужчины.
"После совершенного нарушитель скрылся с места происшествия, его поиски продолжаются. Пострадавший получил осязание ранения и был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает", - уточнили правоохранители.
На месте инцидента работает следственно-оперативная группа и наряды полиции. Все обстоятельства выясняются.
К слову, в конце ноября в отеле Sky Loft в Киеве произошел конфликт между компаниями мужчин. Он привел к драке.
В ходе драки один из участников конфликта достал оружие и начал вести стрельбу. В результате этого были раненые.
При этом несколько дней назад стрельба произошла в Черкассах. Злоумышленника задержали.
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