RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

В кафе в центре Киева произошла стрельба: пострадал пожилой мужчина

Фото: правоохранители работают на месте стрельбы в Киеве (facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Иван Носальский

В центре Киева в кафе сегодня, 28 января, вечером неизвестный выстрелил в 68-летнего мужчину. Его госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Киева в Facebook.

По информации правоохранителей, сообщение об инциденте в одном из кафе поступило сегодня около 16:20. 

 
Фото: правоохранители прибыли на место стрельбы в Киеве (facebook.com/UA.KyivPolice)

Полиция предварительно установила, что между 68-летним посетителем заведения и другими гражданами произошел конфликт. В его ходе один из участников, вероятно, использовал травматический пистолет - он несколько раз выстрелил в сторону пожилого мужчины. 

"После совершенного нарушитель скрылся с места происшествия, его поиски продолжаются. Пострадавший получил осязание ранения и был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает", - уточнили правоохранители. 

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа и наряды полиции. Все обстоятельства выясняются. 

К слову, в конце ноября в отеле Sky Loft в Киеве произошел конфликт между компаниями мужчин. Он привел к драке.

В ходе драки один из участников конфликта достал оружие и начал вести стрельбу. В результате этого были раненые.

При этом несколько дней назад стрельба произошла в Черкассах. Злоумышленника задержали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПолицейские