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У Кадирова підозра на коронавірус

Новини » Коронавірус     21.05.2020 - 17:51
У Кадирова підозра на коронавірус
Фото: Рамзан Кадиров (kremlin.ru)

Глава Чеченської Республіки перебуває під наглядом медиків

У глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова підозра на коронавірус. На даний момент він перебуває під наглядом медиків.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що на перші симптоми Кадиров почав скаржитися кілька днів назад.

Спочатку передбачалося, що у нього ГРВІ, але коли його стан почав погіршуватися, його доставили на лікування в Москву.

"У Кадирова запідозрили коронавірус, він перебуває під наглядом медиків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова госпіталізували з коронавірусом. Також в медустанову була доставлена його дружина. Пізніше стало відомо, що у Пєскова виявили двосторонню пневмонію.

Крім того, коронавірус підтвердили у глави російського уряду Михайла Мішустіна. Він був першим топ-чиновником Російської Федерації, у кого виявили інфекцію.

Додамо, що COVID-19 підтвердили у міністра культури Росії Ольги Любимової.

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України КадировКоронавірус
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