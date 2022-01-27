"Кадрові висновки обов'язові": Зеленський зробив заяву через розстріл військових в Дніпрі

За його словами, будь-яка допомога, що потрібна близьким жертв, має бути надана невідкладно.

"Очікую від правоохоронців повного інформування суспільства про всі обставини злочину. Мотиви вбивці, те, як таке стало можливим, - усе має бути проаналізоване максимально детально. Обов’язкові кадрові висновки повинні бути зроблені в найближчий час", - заявив Зеленський.

Розстріл на "Южмаші"

Військовослужбовець Національної гвардії України солдат строкової служби Артем Рябчук, 2001 року народження (21 рік) сьогодні вночі розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік.

У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення. Його затримали зранку в Дніпропетровській області.