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"Кадрові висновки обов'язові": Зеленський зробив заяву через розстріл військових в Дніпрі

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський відреагував на розстріл військовослужбовців в Дніпрі 27 січня. Він заявив, що кадрові висновки повинні бути зроблені в найближчий час.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал президента.

За його словами, будь-яка допомога, що потрібна близьким жертв, має бути надана невідкладно.

"Очікую від правоохоронців повного інформування суспільства про всі обставини злочину. Мотиви вбивці, те, як таке стало можливим, - усе має бути проаналізоване максимально детально. Обов’язкові кадрові висновки повинні бути зроблені в найближчий час", - заявив Зеленський.

Розстріл на "Южмаші"

Військовослужбовець Національної гвардії України солдат строкової служби Артем Рябчук, 2001 року народження (21 рік) сьогодні вночі розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік.

У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення. Його затримали зранку в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, глава МВС України Монастирський заявив, що буде створено спеціальну комісію для вивчення обставин.

Усі подробиці розстрілу військовослужбовців у Дніпрі у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийДніпро