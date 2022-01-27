"Кадрові висновки обов'язові": Зеленський зробив заяву через розстріл військових в Дніпрі

Президент України Володимир Зеленський відреагував на розстріл військовослужбовців в Дніпрі 27 січня. Він заявив, що кадрові висновки повинні бути зроблені в найближчий час.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал президента.
За його словами, будь-яка допомога, що потрібна близьким жертв, має бути надана невідкладно.
"Очікую від правоохоронців повного інформування суспільства про всі обставини злочину. Мотиви вбивці, те, як таке стало можливим, - усе має бути проаналізоване максимально детально. Обов’язкові кадрові висновки повинні бути зроблені в найближчий час", - заявив Зеленський.
Військовослужбовець Національної гвардії України солдат строкової служби Артем Рябчук, 2001 року народження (21 рік) сьогодні вночі розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік.
У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення. Його затримали зранку в Дніпропетровській області.
Нагадаємо, глава МВС України Монастирський заявив, що буде створено спеціальну комісію для вивчення обставин.
Усі подробиці розстрілу військовослужбовців у Дніпрі у матеріалі РБК-Україна.