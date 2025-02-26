Кадровый кризис в Украине. Где больше всего не хватает специалистов и как их удержать

Какие главные причины нехватки специалистов в Украине во время войны, какие профессии пользуются наибольшим спросом и как урегулировать кризис на рынке – в колонке для РБК-Украина.

Представьте себе страну, где работодатели соревнуются за каждого сотрудника, предлагая все более привлекательные условия, а вакансии остаются незаполненными месяцами. Это не вымышленный сценарий, а реалии современной Украины.

По данным Европейской Бизнес Ассоциации, 74% компаний испытывают дефицит кадров, что является значительным ростом по сравнению с предыдущими периодами. Как страна, переживающая беспрецедентные вызовы, Украина сталкивается с парадоксом: с одной стороны, высокий уровень безработицы, с другой – острая нехватка квалифицированных специалистов. Что привело к такой ситуации, и каковы пути выхода из нее? Давайте рассмотрим глубже.

Отток специалистов, мобилизация значительной части населения и разрушение экономической инфраструктуры обострили проблему дефицита рабочей силы. Но, несмотря на сложности, в этом кризисе есть возможности: развитие автоматизации, переквалификация кадров, привлечение женщин в нетрадиционные для них профессии и адаптация внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) к новым рабочим реалиям.

Текучка кадров и дефицит рабочей силы

Украина сейчас сталкивается с беспрецедентным сокращением рабочей силы. По данным Государственной службы занятости, на начало 2024 года официально зарегистрировано 96 120 безработных. Однако эта цифра не отражает полной картины, ведь значительная часть трудоспособного населения не регистрируется как безработная.

В начале 2025 года рынок труда Украины сталкивается с заметным дефицитом кадров в различных отраслях. По данным Государственной службы занятости, наибольшая нехватка работников наблюдается среди квалифицированных рабочих профессий, таких как швеи, электромонтеры, сантехники, электрики, слесари и сварщики.

Согласно исследованию рынка труда, проведенного в 2024 году, 71% компаний столкнулись с дефицитом квалифицированных кадров. В ответ на это 87% работодателей повысили заработные платы, а 88% открыли новые вакансии. Прогнозы на 2025 год свидетельствуют о дальнейшем росте зарплат и расширении штатов.

С дефицитом кадров в последние годы сталкивается абсолютное большинство компаний (freepik.com)

Основные причины кадрового дефицита:

Миграция. По данным ООН, более 5,9 млн украинцев выехали за границу, и около 30% не планируют возвращаться в ближайшее время;

По данным ООН, более 5,9 млн украинцев выехали за границу, и около 30% не планируют возвращаться в ближайшее время; Мобилизация. Значительная часть мужчин в возрасте 25-55 лет привлечена в ряды ВСУ;

Значительная часть мужчин в возрасте 25-55 лет привлечена в ряды ВСУ; Разрушение предприятий. Из-за боевых действий уничтожено или повреждено более 5000 предприятий, что привело к потере десятков тысяч рабочих мест;

Из-за боевых действий уничтожено или повреждено более 5000 предприятий, что привело к потере десятков тысяч рабочих мест; Релокация бизнеса. Предприятия меняют местоположение, и это затрудняет поиск кадров.

Популярные профессии и запросы работодателей

По результатам исследований Work.ua, относительно наиболее востребованных профессий в 2025 году, эксперты выделяют такие направления:

Информационные технологии (IT): разработчики программного обеспечения, аналитики данных, кибербезопасность. Медицина: врачи общей практики, медсестры, фармацевты. Строительство: инженеры-строители, архитекторы, прорабы. Образование: преподаватели STEM-дисциплин, педагоги по инклюзивному образованию.

Кроме того, в разряд "дефицитных" попадут специалисты в области энергетики, логистики и транспорта, АПК, финансисты, маркетологи, специалисты по продажам, специалисты креативных индустрий, пиарщики, журналисты.

Как бизнес может привлекать и удерживать кадры

Расширение возможностей для женщин в нетипичных профессиях

Долгое время такие сферы, как строительство, транспорт и производство, оставались сугубо мужскими. Однако ситуация изменилась. Так, к примеру, Fozzy Group начала активно нанимать женщин на должности водителей грузовиков. Строительные компании привлекают женщин к выполнению инженерных и технических работ. Корпорация Дтек тоже активно привлекает женщин на те профессии, которые ранее считались мужскими.

Работа со студентами и молодежью

Компании активно сотрудничают с учебными заведениями, предлагая программы стажировок. По данным МОН, в 2023 году более 80% украинских университетов запустили партнерские программы с бизнесом.

К примеру, популярность набирают такие мероприятия, как ярмарки вакансий, когда работодатели в определенный день приходят в вуз со своими информационными стендами и материалами, и рассказывают студентам о потенциальных местах работы и привлекательных вакансиях.

Сейчас уже есть такая практика, когда на талантливых студентов работодатели охотятся еще со 2-3 курса и забирают их на определенные виды практики, предлагая заранее такому талантливому студенту закрепить за ним место уже после окончания вуза.

Компаниям стоит сотрудничать с учебными заведениями (Getty Images)

Автоматизация и цифровизация

Чтобы компенсировать нехватку кадров, компании внедряют автоматизированные технологии, а именно:

Роботизированные склады;

Кассовые терминалы самообслуживания;

Искусственный интеллект в сфере обслуживания клиентов,

CRM-сервисы для автоматизации общения с большим количеством клиентов.

Гибкие условия труда

Гибридный формат работы стал нормой: около 47% компаний перешли на дистанционный режим или частичную занятость.

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Итак, чтобы преодолеть кадровый дефицит, Украине нужен комплексный подход. Нужны расширение возможностей для женщин, студентов, пенсионеров, автоматизация и цифровизация производства, конкурентные условия труда и адаптация ВПЛ, переквалификация и обучение кадров.

Несмотря на все трудности, украинский рынок труда имеет потенциал для восстановления. Бизнес, который гибко адаптируется к новым условиям, будет иметь конкурентные преимущества в будущем.

И еще при всем этом надо однозначно оставаться человечными и человекоцентричными и всегда помнить, что основной капитал у любого современного бизнеса – это люди! Важнейшая задача компаний сейчас – сохранить человеческий капитал.

Поэтому важную роль в деятельности любой компании должны играть внутренние коммуникации. Следует также значительное внимание уделять КСО направлению - это уже о социальной ответственности перед социумом и государством. Но это и о людях также.

Nota Group предлагает программу Pro Recovery – уникальный инструмент профессиональной реабилитации, который помогает специалистам, потерявшим работу из-за войны или других жизненных обстоятельств, восстановить навыки и найти новые карьерные возможности.

Она предусматривает индивидуальные учебные планы, гибридный формат обучения, карьерное консультирование и менторскую поддержку, что способствует быстрой адаптации участников к изменившимся экономическим условиям. Наш опыт доказывает, что стратегический подход к развитию человеческого капитала может быть масштабирован другими компаниями, и мы готовы делиться своими наработками для укрепления рынка труда в Украине.