Гройсман запевнив, що поліція не буде "кошмарити" водіїв на "евробляхах"

Гройсман запевнив водіїв на "євробляхах", що репресій не буде

Голова Кабінету міністрів України Володимир Гройсман запевнив, що проведе переговори з Національною поліцією, і водіїв на "євробляхах" не будуть кошмарити до законодавчого урегулювання проблеми. Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому прем'єр закликав протестуючих не переходити межу та не принижувати народних депутатів. Він підкреслив, що уряд зробить усе для захисту водіїв.

"Я сьогодні проведу розмову і з Національною поліцією, і з ким необхідно, щоб до врегулювання у законодавчому порядку ніхто не кошмарив людей у цьому питанні. Але хочу звернутися до всіх протестуючих: тут у цьому залі немає ваших ворогів, і там, де будинок уряду, теж немає ваших ворогів. Але переходити межу нормальних відносин - це просто неможливо… Вас ніхто принижувати не буде, але і ви не маєте права принижувати депутатів або будь-кого іншого. Це неприпустимо… Ніяких репресій не буде, ми вас захистимо, просимо вас дотримуватися закону, просимо вас дотримуватися правил дорожнього руху", - зазначив голова уряду.

Крім того, Гройсман заявив, що в останній сесійний день парламенту восьмої сесії народні депутати мають проголосувати законопроект щодо "евроблях".

"Ви зараз будете збиратись на 11 годину. Я просив би, якщо буде кворум, проголосувати і закон по єврономерам, і законопроект №8116 - за основу і в цілому", - повідомив голова Кабміну.

Нагадаємо, раніше комітет Верховної ради (ВР) з питань податкової та митної політики закликав главу парламенту Андрія Парубія включити до порядку денного розгляд законопроектів про автомобілі з іноземною реєстрацією.