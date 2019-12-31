У Кабміні спрогнозували зростання зарплат в 2020 році

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов очікує, що з урахуванням високої ділової активності і попиту на ринку праці, темпи зростання реальної заробітної плати і в 2020 році будуть залишатися високими - близько 10%. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Він повідомив, що зростання зарплати високими темпами відбувається вже четвертий рік поспіль - в 2019 році за перші 11 місяців заробітна плата в реальному вираженні була на 9,6% вище, ніж в аналогічному періоді минулого року.

За словами Мілованова, "з урахуванням високої ділової активності і попиту на ринку праці очікується, що темпи зростання реальної заробітної плати і в наступному році будуть залишатися високими - близько 10%".

Міністр також пояснив, що це означає для українців.

"Виграють ті, хто має кваліфікації необхідні для галузей, в яких відбуваються інвестиції. Там будуть нові вакансії і більш високі зарплати. Також збільшення зарплат буде зменшувати міграцію робітників за кордон, а у визначених галузях і певних регіонах, де є найбільший попит на робітників, люди будуть повертатися", - зазначив Милованов.

Однак, Милованов зазначив, що зростання зарплат - погані новини для певного типу бізнесу.

"А саме тих бізнесів, де не відбувається інвестицій у розвиток продуктивності. Їх собівартість робочих зростатиме. А доходи будуть падати. Тому що продуктивність працівників залежить від місця роботи. В одній компанії створені всі умови для високої ефективності роботи, в іншого нічого не зроблено. І ці компанії конкурують за тих же працівників. Працівники підуть до компаній з високою зарплатою. А високу зарплату можуть платити ті, де працівник буде більш продуктивним", - пояснив міністр.

Нагадаємо, 27 грудня повідомлялося, що середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у листопаді 2019 року склала 10727 грн, що на 48 грн менше порівняно з жовтнем.