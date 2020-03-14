В уряді роз’яснили порядок закриття кордонів через коронавірус

Міністерство інфраструктури України оновило інформацію щодо обмежень міжнародного сполучення та роботи пунктів пропуску на кордоні через пандемію коронавірусу. Про це йдеться у повідомлені міністерства.

За даними Мінінфраструктури, 16 березня з 00:01 буде заборонено в’їзд іноземним громадянам на 2 тижні, які не мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні. В'їхати зможуть іноземні громадяни, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні.

Українські громадяни в’їхати в Україну. У пунктах перетину кордону проводиться температурний скринінг. По поверненню з країн, де зареєстровані випадки коронавірусу, при наявності симптомів, українці проходитимуть обсервацію.

Як зазначили в прес-службі, ніяких обмежень по часу немає для повернутися українців додому. "Але через три доби припиняється регулярне міжнародне авіасполучення. Тим, хто не встигне протягом за цей час повернутися, рекомендуємо звернутися до найближчих консульств України у країнах перебування. Повернення додому буде можливим окремими нерегулярними рейсами", - йдеться в повідомлені.

У той же час міжнародні вантажні перевезення після закриття Україною кордону не припиняються. Обмеження не стосуються міжнародних вантажних перевезень. Іноземні екіпажі літаків, суден, автомобілів, літаків також зможуть в’їжджати в Україну, але будуть проходити медичний огляд.

Мінінфраструктури також повідомило актуальну інформацію про сполучення із країнами-сусідами.

1) Словаччина з 13 березня з 8 ранку обмежила для іноземців в'їзд до країни. Авіа, автобусне та пасажирське залізничне сполучення призупинене. Міжнародні вантажні перевезення не припиняються, проте водії транспортних засобів мають бути забезпечені захисними засобами. Аеропорти будуть відкриті лише для вантажних рейсів.

2) Молдова зупиняє авіасполучення зі всією Європою, починаючи з неділі, 15 березня, з 12 години ночі.

3) Польща вводить тимчасову заборону на в'їзд для іноземців. Вона почне діяти в ніч з суботи на неділю, з 14 на 15 березня. Тоді ж призупинять міжнародні повітряні та залізничні сполучення. На період призупинення пасажирського сполучення із Польщею, більше поїздів до цієї країни Укрзалізниця не відправлятиме. Поїзди Інтерсіті курсуватимуть до Львова. Продаж квитків на рейси, що відмінені, призупинено. Повернення коштів за раніше придбані проїзні документи проводиться в усіх квиткових касах Укрзалізниці згідно з діючими нормативно-правовими актами та правилами. Квитки, придбані онлайн, можна повернути у на сайті booking.uz.gov.ua або у мобільному застосунку УЗ.

4) Чехія закриває кордони країни на в'їзд і виїзд з опівночі 16 березня. "Починаючи з півночі 16 березня, буде встановлено повну заборону на поїздки з Чехії. Іноземцям, які проживають або перебувають у Чехії більше 90 днів, також не дозволяється подорожувати", - заявив міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек.

5) Болгарія до кінця тижня оголосить список країн, куди громадянам не дозволять їздити, а також список країн, чиїх громадян не будуть пускати в країну.

Мінінфраструктури також оновило інформацію про ситуацію із вантажними перевезеннями у країнах ЄС

1) Кордон Італія - Словенія: Словенія обмежила транзит вантажних транспортних засобів з Італії до Словенії. Рух дозволено тільки у випадку, якщо кінцевим пунктом призначення є Словенія або якщо вантажівки завантажені поштовими відправленнями, медичним обладнанням або фармацевтичною продукцією та гуманітарною допомогою. Італія планує закрити кордони також із Словенії до Італії.

2) Кордон Хорватія - Словенія: Кордон закрито для руху важких транспортних засобів та автомобілів з Італії до Хорватії.

3) Кордон Угорщина - Словенія: Кордон закрито для всього руху з Італії до Угорщини.

4) Кордон Австрія - Словенія: На даний момент немає ніяких обмежень.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів 14 березня збирається на позачергове засідання, на якому будуть розглянуті рішення Ради національної безпеки та оборони щодо протидії поширенню коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, на засіданні Ради національної безпеки і оборони 13 березня обговорювалося введення надзвичайного стану в Україні через коронавирус, але рішення прийнято не було.