У Кабміні оцінили перспективи нормандської зустрічі через коронавірус

Фото: Олексій Резніков (president.gov.ua)

В нинішніх реаліях можлива зустріч у форматі відеозв'язку

Проведення нормандської зустрічі за паризьким формату в реаліях пандемії коронавірусу є нереальним. Про це інтерв'ю РБК-Україна заявив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков.

Він зазначив, що проведення нормандського саміту буде залежати від сприйняття кожного з лідерів своєї безпеки.

"Навіть якщо хтось із лідерів буде говорити, що він готовий, то його служба скаже: секундочку, ви ж лідер нації, не можна піддаватися ризиків. Плюс у форматі, який був у Парижі, одночасно перебувало разом з делегаціями та журналістами близько півтисячі людей. У нинішніх умовах це нереально", - сказав Рєзніков.

Також віце-прем'єр зазначив, що в нинішніх реаліях можливий формат відеозв'язку, проте неясно, чи підходить такий варіант для лідерів нормандської зустрічі.

Нагадаємо, під час зустрічі у Парижі лідери домовилися про повторну зустріч через чотири місяці. Очікувалося, що нормандська зустріч пройде в квітні, проте в кінці лютого тодішній міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявив, що зустріч у квітні може не відбутися.

На даний момент всі країни Євросоюзу ввели обмеження у зв'язку з пандемією коронавіруса. Зокрема, багато країн повністю призупинили авіасполучення, а також закрили кордони для іноземців.