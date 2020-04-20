У Кабміні пояснили, чому сім областей не надали дані про тестування на COVID-19

Кабінет міністрів України пояснив причини затримки отримання даних про кількість заражених коронавірусом з семи областей технічною помилкою. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає прес-служба Офісу президента.

За його словами, багато українців з підозрілими симптомами вирішили не звертатися до лікарів на Великдень.

"В одному з регіонів сталася технічна помилка, десь перезавантажували обладнання, але в цілому на Великдень багато українців з підозрілими симптомами вирішили не звертатися до лікарів", - йдеться в повідомленні.

В уряді зазначили, що всі дані обов'язково включать в загальну статистику.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів планує продовжити карантин, але водночас пом'якшити заходи в деяких сферах.

Крім того, раніше Денис Шмигаль заявляв, що пік захворюваності коронавірусом в Україні очікується на початку травня. При цьому він додав, що після проходження піку Кабмін почне впроваджувати антикризові заходи з підтримки економіки.

Крім того, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна може обійти пік поширення коронавірусу. За його словами, пік може пройти не поміченим, якщо українці будуть дотримуватись карантинних заходів.