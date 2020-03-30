У Кабміні обіцяють жителям ОРДЛО гумконвої для боротьби з коронавірусом

Україна буде просити міжнародні організації відправити в окремі райони Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) гуманітарні конвої з засобами захисту від коронавірусу. Про це інтерв'ю РБК-Україна розповів віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Він підкреслив, що Україна своїх громадян не кидає і буде піклуватися про них.

"Згідно з Конституцією, кожен громадянин України підлягає захисту. Наше завдання-забезпечити всіх громадян України тестами, захисними масками, медичною допомогою - всім, що необхідно. У тому числі, звичайно, і наших громадян, які проживають на тимчасово окупованій території", - зазначив Рєзніков.

"Яким чином це зробити технічно? Ми будемо пропонувати гуманітарні конвої, будемо просити Міжнародний комітет Червоного Хреста, гуманітарні місії ООН - це зробити", - додав віце-прем'єр.

Нагадаємо, за словами Рєзнікова, бойовики приховують від населення ОРДЛО ситуацію з коронавірусом. За наявною у нього інформацією, якщо на окупованих територіях відбувається випадок захворювання або смерті, вони називають це "А(H1N1) свин" - свинячий грип, але з летальним результатом.

Раніше повідомлялося, що 28 березня на окупованій та непідконтрольною українському уряду території Луганської області виявили першого зараженого коронавирусной інфекцією.