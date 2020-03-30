ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Кабміні обіцяють жителям ОРДЛО гумконвої для боротьби з коронавірусом

Новини » Політика     30.03.2020 - 07:01
У Кабміні обіцяють жителям ОРДЛО гумконвої для боротьби з коронавірусом
Фото: Олексій Резніков (kmr.gov.ua)

Україна буде просити Міжнародний комітет Червоного Хреста, гуманітарні місії ООН про гумконвої для ОРДЛО

Україна буде просити міжнародні організації відправити в окремі райони Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) гуманітарні конвої з засобами захисту від коронавірусу. Про це інтерв'ю РБК-Україна розповів віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Він підкреслив, що Україна своїх громадян не кидає і буде піклуватися про них.

"Згідно з Конституцією, кожен громадянин України підлягає захисту. Наше завдання-забезпечити всіх громадян України тестами, захисними масками, медичною допомогою - всім, що необхідно. У тому числі, звичайно, і наших громадян, які проживають на тимчасово окупованій території", - зазначив Рєзніков.

"Яким чином це зробити технічно? Ми будемо пропонувати гуманітарні конвої, будемо просити Міжнародний комітет Червоного Хреста, гуманітарні місії ООН - це зробити", - додав віце-прем'єр.

Нагадаємо, за словами Рєзнікова, бойовики приховують від населення ОРДЛО ситуацію з коронавірусом. За наявною у нього інформацією, якщо на окупованих територіях відбувається випадок захворювання або смерті, вони називають це "А(H1N1) свин" - свинячий грип, але з летальним результатом.

Раніше повідомлялося, що 28 березня на окупованій та непідконтрольною українському уряду території Луганської області виявили першого зараженого коронавирусной інфекцією.

Радник Нетаньяху заразилася коронавірусом Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 30 березня
Новини України ДонецькАлексей РезниковОРДЛОКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся