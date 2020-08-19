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В Кабміні назвали суму, яка передбачена на місцеві вибори

Середа 19 серпня 2020 14:12
В Кабміні назвали суму, яка передбачена на місцеві вибори
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський, Маріанна Присяжнюк

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що місцеві вибори являються завершальним етапом реформи децентралізації. На їх проведення у жовтні передбачено 2,3 млрд гривень.

Про це Денис Шмигаль розповів під час засідання Кабінету міністрів України.

"Плануємо, що 25 жовтня повинен відбутися прозорий виборчий процес, щоб люди отримали своїх представників на місцях", - сказав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія на засіданні 8 серпня призначила перші місцеві вибори на різних рівнях у 24 областях України, однак вони не відбудуться на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Як писало РБК-Україна, 15 липня Верховна рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.

Крім того, ЦВК почала відбір кандидатів до територіальних виборчих комісій на місцевих виборах.

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