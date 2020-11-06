У Кабміні назвали джерела фінансування потреб медицини для боротьби з COVID-19

У Кабінеті міністрів назвали джерела фінансування потреб медицини для боротьби з COVID-19. Глава уряду Денис Шмигаль назвав три основні джерела фінансування.

Про це він розповів у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

"Кошти на боротьбу з COVID-19 виділяються з трьох джерел фінансування: безпосередньо з Фонду боротьби з COVID-19 та його наслідками, з Національної служби здоров’я України, а також з місцевих бюджетів, які так само допомагають з протиепідемічними заходами", - вказано у повідомленні.

За словами Шмигаля, станом на 5 листопада Національна служба здоров'я профінансувала "коронавірусний пакет" для лікарень на 7,3 мільярда гривень.

Також фінансування потреб медицини відбувається безпосередньо з Фонду боротьби з COVID-19 та його наслідками.

"У сфері охорони здоров’я - це 16,3 мільярда гривень. Безпосередньо профільному міністерству виділено 14,4 мільярда гривень", - заявив глава Кабміну.

За словами прем'єр-міністра, з них 6,5 млрд гривень були спрямовані для підвищення надбавок і доплат до заробітної плати медикам, які борються з COVID-19; 4,7 млрд - для закупівлі обладнання у приймальні відділення опорних закладів охорони здоров’я; 2,7 млрд грн - на заходи із запобігання спалахів епідемій, 1,7 млрд грн - на будівництво, реконструкцію та ремонт приймальних відділень та ще 0,6 млрд грн - на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я.

Нагадаємо, Шмигаль заявив, що станом на зараз заповненість ліжкомісць для хворих на COVID-19 складає 18 тисяч осіб. У резерві є ще 23 тисячі ліжок.

Як писало РБК-Україна, за минулу добу в Україні підтвердили 9721 новий випадок коронавірусу.