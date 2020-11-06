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У Кабміні назвали число заповнених ліжок для хворих на COVID-19

Автор: Юлія Струк

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що станом на зараз заповненість ліжкомісць для хворих на COVID-19 складає 18 тисяч осіб. У резерві є ще 23 тисячі ліжок.

Про це він сказав у ході години запитано до уряду у Верховній раді.

"За минулий тиждень кількість ліжок була збільшена на 2,2 тисячі. Наразі заповненість ліжкомісць складає 18 тисяч осіб, 23 тисячі ліжкомісць є ще у резерві. Два дні тому на нараді з очільниками областей було доручено збільшити кількість ліжкомісць ще на 25 тисяч", - зазначив глава уряду.

Прем'єр-міністр підкреслив, що обласні держадміністрації повинні також підготувати додаткові приміщення.

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"Це можуть бути спорткомплекси, виставкові зали, які мають бути обладнані всім необхідним на той випадок, якщо кількість хворих буде і далі зростати", - сказав Шмигаль.

Крім того, за його словами, станом на 5 листопада кількість задіяних апаратів штучної вентиляції легень склала 638.

"Загалом в країні розміщено 4876 апаратів ШВЛ. Тобто, використання іде на трошки більше ніж 12% від загальної кількості", - підкреслив прем'єр.

Нагадаємо, дані Міністерства охорони здоров'я свідчать, що в Україні ввели вже 44 061 лікарняне ліжко для пацієнтів з коронавірусом. Всього в країні можуть ввести 52 тисячі таких ліжок.

Як писало РБК-Україна, раніше в МОЗ пояснили, чому в Україні можуть виділити максимум 52 тисячі лікарняних ліжок для COVID-19.

Так, за минулу добу в Україні підтвердили 9721 новий випадок коронавірусу.

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