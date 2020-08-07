Кабмін завтра екстрено збереться через ситуацію з коронавірусом

У суботу, 8 серпня, Кабінет міністрів збереться на позачергове засідання через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні. Уряд розгляне питання погіршення ситуації в деяких регіонах, зокрема в окупованому Криму.

Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

За даними уряду, погіршення ситуації спостерігається у Києві, а також Одеській, Львівській та Харківській областях.

"Тому із завтрашнього дня уряд переходить на надзвичайний режим роботи: декілька разів на тиждень будуть проводитися засідання комісії ТЕБ та НС для посилення контролю над епідемічною ситуацією в країні", - заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували майже півтори тисячі випадків коронавірусу; також у країні було встановлено антирекорд за кількістю смертей.

Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я розширить перелік критеріїв для визначення епідемічної ситуації в регіонах; також міністерство хоче збільшити кількість тестувань.

Крім того, МОЗ оновив перелік областей, яким заборонено послаблювати карантин.