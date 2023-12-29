Кабмин утвердил состав набсовета "Укроборонпрома": кто вошел

Кабинет министров утвердил состав Наблюдательного совета акционерного общества "Украинская оборонная промышленность".
Об этом сообщает РБК-Украина на Telegram-канал министра стратегической промышленности Александра Камышина.
"Это один из ключевых этапов реформы корпоративного управления государственного сектора отечественного ОПК", - пояснил Камышин.
Кто вошел в состав Наблюдательного совета:
"Это мощная команда профессионалов, с огромным опытом и экспертизой. Я уверен, что вместе с Германом Сметаниным новый наблюдательный совет успешно продолжит трансформацию Укроборонпрома в прозрачный европейский оборонный холдинг", - добавил министр.
29 июня была приостановлена деятельность концерна "Укроборонпром". В то же время создано акционерное общество "Украинская оборонная промышленность", которое возглавил Герман Сметанин.
В правительстве объясняли, что трансформация откроет путь к:
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.