Кабмин утвердил состав набсовета "Укроборонпрома": кто вошел
Кабинет министров утвердил состав Наблюдательного совета акционерного общества "Украинская оборонная промышленность".
Об этом сообщает РБК-Украина на Telegram-канал министра стратегической промышленности Александра Камышина.
"Это один из ключевых этапов реформы корпоративного управления государственного сектора отечественного ОПК", - пояснил Камышин.
Кто вошел в состав Наблюдательного совета:
- Алексей Гончарук - премьер-министр Украины в 2019-2020 годах, председатель наблюдательного совета ОО "Аэроразведка";
- Тимофей Милованов - президент Киевской школы экономики и бывший министр экономики. Экс-глава наблюдательного совета Укроборонпрома;
- Сергей Коновец - бывший член наблюдательного совета Укрэксимбанка и правления НАК "Нафтогаз Украины";
- Давид Ломджария - член наблюдательного совета "Укрзализныци";
- Линди Смит - президент и СЕО Оборонно-промышленной коалиции Аризоны (AZDIC).
"Это мощная команда профессионалов, с огромным опытом и экспертизой. Я уверен, что вместе с Германом Сметаниным новый наблюдательный совет успешно продолжит трансформацию Укроборонпрома в прозрачный европейский оборонный холдинг", - добавил министр.
АО "Украинская оборонная промышленность"
29 июня была приостановлена деятельность концерна "Укроборонпром". В то же время создано акционерное общество "Украинская оборонная промышленность", которое возглавил Герман Сметанин.
В правительстве объясняли, что трансформация откроет путь к:
- трансфера новейших технологий;
- создание совместных предприятий с иностранными партнерами;
- привлечение инвестиций и углубленного государственно-частного партнерства.
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