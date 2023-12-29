Кабмин утвердил состав набсовета "Укроборонпрома": кто вошел

Об этом сообщает РБК-Украина на Telegram-канал министра стратегической промышленности Александра Камышина .

"Это один из ключевых этапов реформы корпоративного управления государственного сектора отечественного ОПК", - пояснил Камышин.

Кто вошел в состав Наблюдательного совета:

Алексей Гончарук - премьер-министр Украины в 2019-2020 годах, председатель наблюдательного совета ОО "Аэроразведка";

Тимофей Милованов - президент Киевской школы экономики и бывший министр экономики. Экс-глава наблюдательного совета Укроборонпрома;

Сергей Коновец - бывший член наблюдательного совета Укрэксимбанка и правления НАК "Нафтогаз Украины";

Давид Ломджария - член наблюдательного совета "Укрзализныци";

Линди Смит - президент и СЕО Оборонно-промышленной коалиции Аризоны (AZDIC).

"Это мощная команда профессионалов, с огромным опытом и экспертизой. Я уверен, что вместе с Германом Сметаниным новый наблюдательный совет успешно продолжит трансформацию Укроборонпрома в прозрачный европейский оборонный холдинг", - добавил министр.

АО "Украинская оборонная промышленность"

29 июня была приостановлена деятельность концерна "Укроборонпром". В то же время создано акционерное общество "Украинская оборонная промышленность", которое возглавил Герман Сметанин.

В правительстве объясняли, что трансформация откроет путь к: