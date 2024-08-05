Кабмин утвердил антираковую стратегию Украины: нардеп-онколог рассказал подробности

По его словам, документ начали разрабатывать еще в 2020 году, но дальнейшему продвижению помешала сначала пандемия COVID-19, затем война.

"Когда стратегия выносилась на Кабмин, началось полномасштабное вторжение России в Украину. Понятно, что все было поставлено на паузу. Военное время, другие приоритеты, изменение финансирования и о глобальных проектах на время никто даже не думал", - отметил врач.

Впрочем, с началом широкомасштабной войны количество онкологических случаев в Украине только увеличилось, из-за чего и возросла летальность, добавил Зуб, являющийся одним из инициаторов разработки документа.

"Поэтому лично хочу поблагодарить президента Украины Владимира Зеленского за вынесение вопроса онкологии на уровень Совета национальной безопасности и обороны и соответствующий указ о введении в действие решения СНБО "О профилактике, ранней диагностике и лечении злокачественных новообразований". Хочу поблагодарить министра здравоохранения Виктора Ляшко, что именно под его руководством удалось добиться принятия Национальной стратегии", – подчеркнул нардеп.

Он также отдельно поблагодарил всю команду Минздрава, соответствующие департаменты, которые взяли на себя всю слишком сложную бюрократию, а также врачей-онкологов, которые вносили свои правки и предложения.

По его словам, в стратегию входят кроме лечения также вопросы профилактики, скрининга и диагностики.