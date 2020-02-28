Кабмін запустить ресурс з інформування про ситуацію з коронавірусом в Україні

Кабінет міністрів України запускає окремий ресурс для інформування про ситуацію з коронавірусом в Україні. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, інтернет-ресурс запрацює найближчим часом.

"Інформацію беріть на перевірених сайтах: МОЗ та Центру громадського здоров’я. Ми також анонсуємо запуск окремого ресурсу, який буде запущений Кабінетом міністрів України, де буде вся актуальна інформація про короновірус і ситуацію в Україні", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, 10 березня МОЗ очікує отримати швидкі тести на виявлення коронавірусу. За словами Ляшка, швидкі тести відрізняються від тест-систем тим, що вони можуть використовуватися навіть за межами лабораторій.

Як писало РБК-Україна, Рада національної безпеки і оборони України представила головні правила, яких слід дотримуватися для запобігання захворювання коронавірусом.

Також у РНБО закликали звернутися на "гарячу лінію" усіх громадян, що мають симптоми захворювання (підвищену температуру, кашель, стиснене дихання, болі в м'язах), які перебували в Китаї або контактували з прибулими громадянами з КНР.

Крім того, в МОЗ поінформували, що випадки зараження новим коронавірусом зафіксовані вже в 46 країнах, однак України в цьому списку немає.