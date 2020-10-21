Уряд виділив півмільярда гривень на дезінфікуючи засоби у школах

Кабінет міністрів ухвалив постанову "Про виділення у 2020 році коштів на забезпечення дезінфікуючими засобами захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти". На ці цілі виділено 539 млн гривень.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 21 жовтня 2020 року.

Згідно з документом, кошти виділяються "на закупівлю дезінфікуючих засобів для обробки рук і шкіри та дезінфікуючих засобів для обробки поверхонь".

Документом вносяться зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа".

Постановою передбачено встановлення обсягу видатків споживання за програмою 2211230 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" в сумі 539 498,1 тис. гривень.

Перерозподіл видатків здійснюється в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2020 рік у загальному фонді державного бюджету.

Як повідомляло РБК-Україна, в Міністерстві охорони здоров'я прогнозують пік епідемії вірусних захворювань в кінці листопада.

Нагадаємо, в Раді заявили, що дитячі садки і початкову школу з листопада не закриватимуть навіть при найгіршому сценарію.