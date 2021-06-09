Кабмін виділив з COVID-фонду 800 млн гривень на доплати структурам МВС

У документі наголошується, що апарату МВС виділяється 71,599 млн гривень для доплат медичним працівникам закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління відомства, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання COVID-19.

Державній прикордонній службі -3 0,8 млн гривень - "для доплат військовослужбовцям, які забезпечують життєдіяльність населення" на період дії карантину, встановленого урядом, а також - медпрацівникам закладів охорони здоров'я, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання COVID 19.

Нацгвардії виділяється 1,66 млн гривень на доплати військовослужбовцям, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину.

Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - 1,7 млн гривень для доплат рядовому і начальницькому складу, який забезпечує життєдіяльність населення на період дії карантину.

Національній поліції України виділено 67 926 1000 гривень. Гроші підуть на доплати співробітникам Нацполіції, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину.