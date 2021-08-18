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Кабмін виділив 100 млн гривень на новий біокластер для виробництва вакцин

Автор: РБК-Україна

Кабінет Міністрів виділив 100 млн гривень на створення біокластера «біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій». Відповідне рішення Уряд прийняв в ході сьогоднішнього засідання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.

Повідомляється, біокластер почне свою роботу вже в цьому році. Спеціалізоване державне підприємство займатиметься розробкою та виготовленням тест-систем для захворювань, які рідко зустрічаються, а також виробленням міжнародних вакцин з відкритою технологією виробництва.

Також у майбутньому підприємство вироблятиме вітчизняні вакцини.

Нагадаємо, що за 7 місяців 2021 року Україна витратила на боротьбу з епідемією коронавірусу 29,4 млрд гривень з 36 млрд, передбачених на цей рік.

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