Кабмін виділив 1,5 млрд гривень медикам, які займаються COVID-вакцинацією

Зокрема, за її словами, 1 млрд 482 млн гривень виділили для оплати медичних послуг лікарів, задіяних у заходах по боротьбі з COVID-19, зокрема тих, які стосуються вакцинації.

"Ще 341 млн грн виділили лабораторним підрозділам МОЗ, які займаються тестуванням хворих коронавірусом. Тобто загальна сума коштів становить 1 млрд 823 млн гривень, - зазначила вона.

Фахівці імунізатори повинні: