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Кабмін ввів санкції проти вандалів і пропагандистів у Криму

Новини » Політика     27.11.2019 - 16:42
Кабмін ввів санкції проти вандалів і пропагандистів у Криму
Фото: Кабінет міністрів (РБК-Україна)

Санкції введені проти 125 юридичних осіб, їм заборонено мати економічну діяльність в Україні

Кабінет міністрів ввів санкції проти осіб, які руйнують об'єкти культурної спадщини в Криму, здійснюють там теле і радіомовлення, а також постачають матеріали для оборонно-промислового комплексу Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

Повідомляється, що всього були введені санкції проти 125 юридичних осіб, з яких 85 зареєстровані на території РФ і 40 - в Криму.

"Уряд України вважає, що такі дії з боку зазначених юридичних осіб сприяють легітимації незаконної окупації і спроби анексії Автономної Республіки Крим і Севастополя Російською Федерацією, створює реальні та потенційні загрози національній безпеці України", - йдеться в повідомленні.

Введення санкцій унеможливить ведення економічної діяльності цим юридичним особам на території України. Крім цього санкції можуть підтримати в Європейському союзі та США.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Євросоюз збереже санкції проти Росії до повного виконання домовленостей мінських.

Також повідомлялося, що Чорногорія, Албанія, Норвегія та Україна приєдналися до рішення Європейського союзу про продовження персональних санкцій проти Росії до 15 березня 2020 року.

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