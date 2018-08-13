Кабмін не включив в "Доступні ліки" препарати, необхідні пацієнту до та після трансплантації

Кабмін переніс на 1 січня 2020 року розширення держпрограми по цим лікам

Кабінет міністрів України не включив у програму "Доступні ліки" препарати, необхідні пацієнту до і після трансплантації. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна: "В надії на бюджет: які ризики загрожують реалізації медреформи в Україні".

Відзначимо, що в 2017 році, в цю програму були включені ліки для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою та цукровим діабетом II типу (неінсулінозалежний). Вже в кінці того ж року уряд прийняв рішення з 1 липня доповнити перелік ліків, передбачених у програмі, препаратами, які приймаються до і після проведення операції з трансплантації. Але в липні 2018-го Кабмін розширення держпрограми з цим лікам переніс на 1 січня 2020 року.

У пояснювальній записці до відповідної урядової постанови, причини такого рішення пояснюються "недостатністю в 2018-му бюджетному році коштів на покриття витрат на реімбурсацію нових включених в програму лікарських засобів".

Поки Кабмін постанову, якою перенесено термін розширення переліку препаратів на початок 2020 року, не оприлюднив, але фактично ліки, необхідні при трансплантації вже не включені в програму "Доступні ліки".

У свою чергу у МОЗ пояснили рішення Кабміну необхідністю забезпечити кращу реалізацію програми вже передбаченими у ній на сьогодні ліками.

"Зараз програма "Доступні ліки" розширюється за рахунок залучення нових препаратів, охоплення якомога більшого числа пацієнтів, які ще не знають про програму або не користуються нею, і збільшення кількості аптек, які беруть участь у програмі", - запевнили РБК-Україна у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України затвердив новий перелік препаратів, які можна отримати за програмою "Доступні ліки" на 100% безкоштовно або доплативши невелику різницю.

"З них на 12 препаратів більше тих, за які взагалі не потрібно доплачувати - їх повністю відшкодовує держава за кошти платників податків. Всього безкоштовних препаратів 59", - повідомили у відомстві.

Раніше Міністерство охорони здоров'я України опублікувало новий орієнтовний реєстр граничних оптово-відпускних цін на "Доступні ліки".