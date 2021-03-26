Призначення Івана Юрика в.о. керівника "Укрзалізниці" є неогрунтованим, адже під його керівництвом компанія отримала десятки мільярдів збитків.

Про це заявив екс-начальник департаменту електропостачання УЗ Валерій Людмирський в ефірі "Перший Діловий", коментуючи звільнення Володимира Жмака.

"Іван Юрик, який три роки займається фінансовими питаннями "Укрзалізниці", - людина, яка працювала в наглядовій раді, потім членом правління, виконувачем обов’язків голови правління. І весь час відповідав за вертикаль фінансову. Тобто, 12 млрд збитку за 2020 й рік у порівнянні з 200 млн прибутку за 2017-й рік до його приходу - я думаю, що це "висока" оцінка його роботи", - сказав Людмирський.

Експерт зазначив, що здивований таким рішенням уряду, адже УЗ зараз перебуває у критичному стані, і потребує проведення системної реформи, яку "старий" кадр не зможе забезпечити.

"За інформацією, яку озвучив екс-керівник УЗ, 37% шляху - з простроченими термінами ремонту. Це навіть не критично, це - біда. Тобто - їздити не можна", - додав Людмирський.