ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Уряд збільшив видатки Фонду боротьби з COVID-19 на 6 млрд гривень

Автор: Олександр Білоус

На боротьбу з COVID-19 направили кошти, які були передбачені на інші потреби

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 14 грудня перерозподілив деякі видатки державного бюджету, передбачені головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік. Видатки Фонду боротьби з COVID-19 збільшені на 6 млрд гривень.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Як зазначається в повідомленні, збільшення видатків Фонду боротьби з COVID-19 передбачено за рахунок економії коштів державного бюджету, що прогнозується до кінця 2020 року за деякими бюджетними програмами.

"За пропозицією 36 головних розпорядників бюджетних коштів щодо скорочення видатків державного бюджету до кінця 2020 року, пропонується здійснити збалансований перерозподіл видатків загального фонду державного бюджету, передбачених головним розпорядникам коштів на 2020 рік", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 10 грудня 2020 року обсяг виділених коштів з Фонду боротьби з COVID-19 за загальним фондом державного бюджету становить 66 млрд гривень, касові видатки - 45,5 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада у квітні внесла зміни до державного бюджету на 2020 рік, створивши в ньому фонд боротьби COVID-19.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниМіністерство фінансів УкраїнибюджетКоронавірус