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Кабмін затвердив український міжнародний COVID-сертифікат

Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 29 червня, Кабінет міністрів затвердив вимоги щодо формування та подальшого використання COVID-сертифіката. Кожен документ матиме унікальний електронний ідентифікатор та QR-код.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну.

Відповідно до рішення органу виконавчої влади, сформований український міжнародний COVID-сертифікат міститиме в собі:

  • ПІБ власника документа українською мовою та латинськими літерами;

  • дату народження власника;

  • інформацію стосовно хвороби;

  • унікальний номер сертифіката;

  • строк дії сертифіката;

  • назву країни, яка видала сертифікат;

  • інформацію про уповноважену установу;

Зокрема, в документі будуть описані дані щодо:

  • вакцинації від COVID-19 (інформація про вакцину, кількість доз вакцини відповідно до інструкції для медичного застосування лікарського засобу, порядковий номер отриманої дози вакцини та дата введення останньої дози, країна вакцинації);
  • негативного результату тестування на COVID-19 (інформація про тест, дата і час забору зразка біологічного матеріалу та отримання результату дослідження, інформація про суб’єкта господарювання, що має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та провів дослідження);
  • одужання особи від COVID-19 (дата першого позитивного результату тестування на COVID-19);

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що міститиме та хто отримає COVID-сертифікат.

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COVID-19сертификатыКоронавірусКабінет Міністрів України