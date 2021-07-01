Кабмін затвердив український міжнародний COVID-сертифікат

Сьогодні, 29 червня, Кабінет міністрів затвердив вимоги щодо формування та подальшого використання COVID-сертифіката. Кожен документ матиме унікальний електронний ідентифікатор та QR-код.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну.
Відповідно до рішення органу виконавчої влади, сформований український міжнародний COVID-сертифікат міститиме в собі:
ПІБ власника документа українською мовою та латинськими літерами;
дату народження власника;
інформацію стосовно хвороби;
унікальний номер сертифіката;
строк дії сертифіката;
назву країни, яка видала сертифікат;
інформацію про уповноважену установу;
Зокрема, в документі будуть описані дані щодо:
Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що міститиме та хто отримає COVID-сертифікат.