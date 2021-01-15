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Кабмін встановив нового постачальника вакцин для України. Степанов назвав причину

Автор: Анастасия Рокитна

Кабінет міністрів України встановив британську компанію Crown Agents новим постачальником вакцин від коронавірусу для країни. Це рішення прийняли вчора.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, компанія матиме повноваження зокрема на укладання контрактів відповідно до проведених попередньо Міністерством охорони здоров'я, керівництва держави перемовини, а також логістичний супровід вантажів.

"На позачерговому засіданні Кабінет міністрів України установив, що закупівлю вакцин від COVID-19 буде здійснювати міжнародна організація Crown Agents", - повідомив він.

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Міністр пояснив, чому закупівлю вакцин змінили на Crown Agents з ДП "Медичні закупівлі". Він вважає, що робота підприємства є неефективною.

"З 483 позицій, які вони повинні були закупити у 2020 році, 108 позиції не було закуплено - це понад 20% провалених закупівель", - розповів Степанов.

Ще однією причиною зміни оператора поставок вакцин, за словами Степанова, є непрофесійна поведінка ДП "Медичні закупівлі".

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Україна може передати закупівлі COVID-вакцин міжнародним посередникам. Послуги посередника можуть коштувати Україні в середньому 5% від суми контракту.

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