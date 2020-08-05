Кабмін врегулював логістику органів для трансплантації

Кабінет міністрів України врегулював питання логістики людських органів для трансплантації. Також затверджено порядок імпорту анатомічних матеріалів для підготовки хірургів.

Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду 5 серпня.

Як випливає з пояснювальної записки, щодня в Україні помирає в середньому 9 осіб через неможливість отримати трансплантацію органу всередині країни. Це в свою чергу, пов'язано з тим, що в Україні немає системи трансплантації від донора-трупа і системи трансплантації стовбурових клітин від донора, який не є членом сім'ї.

Крім того, при підготовці українських хірургів немає можливості відпрацьовувати практичні навички з використанням органів або тіл померлих, які розпорядилася передати тіла для досліджень, через норми закону про поховання та похоронну справу. Прийнятий документ також дозволить завозити такі органи з інших країн.

"Цей документ врегулює питання діяльності суб'єктів господарювання, які перевозять анатомічні матеріали людини. Він важливий, щоб ми могли збільшити трансплантацію українцям і не відправляти їх за кордон", - заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що єдину інформаційну систему з питань трансплантації в Україні мають намір запустити 1 січня 2021 року; в цій системі буде база даних донорів і реципієнтів.