Кабмин принял изменения по COVID-сертификатам: что известно

Правительство Украины утвердило изменения к COVID-сертификатам, в частности, усовершенствовав механизм их формирования и использования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабинета министров Украины в Верховной раде Тараса Мельничука .

Сегодня, по словам Мельничука, в дополнение к Порядку формирования и использования сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19, были внесены изменения.

Изменения, как рассказал представитель Кабмина, предполагают усовершенствование механизма формирования и использования COVID-сертификатов. В частности, были обновлены данные о схеме сочетаний вакцин при введении второй бустерной дозы.