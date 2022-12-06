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Кабмин принял изменения по COVID-сертификатам: что известно

Фото: Правительство Украины утвердило изменения в COVID сертификаты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правительство Украины утвердило изменения к COVID-сертификатам, в частности, усовершенствовав механизм их формирования и использования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабинета министров Украины в Верховной раде Тараса Мельничука.

Сегодня, по словам Мельничука, в дополнение к Порядку формирования и использования сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19, были внесены изменения.

Изменения, как рассказал представитель Кабмина, предполагают усовершенствование механизма формирования и использования COVID-сертификатов. В частности, были обновлены данные о схеме сочетаний вакцин при введении второй бустерной дозы.

Напомним, в мире по крайней мере 90% населения имеют определенный иммунитет к коронавирусу. Но "снижение бдительности" к болезни провоцирует появление нового варианта COVID.

Ранее мы писали, что Конституционный суд Италии признал законным решение властей об обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых категорий населения.

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