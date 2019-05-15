Кабмін дозволив дівчатам вступати до військових ліцеїв

Кабінет міністрів України дозволив вже в цьому році розпочати набір дівчат до військових ліцеїв. Про це у Facebook повідомила міністр у справах ветеранів Ірина Фріз.

За її словами, міністр оборони України Степан Полторак вніс на засідання Кабміну зміни до положення про військові ліцеї, які дозволять вже цього року набирати дівчат на навчання.

Нагадаємо, в березні повідомлялося, що у Збройних силах України майже 25 тисяч жінок на сьогодні проходять службу за контрактом. З цього числа тільки три тисячі працюють на офіцерських посадах. Зазначимо, у 2016 році було розширено перелік посад для жінок солдатського, сержантського і старшинського складу на 63 позиції - вперше в українській історії. Це наблизило Україну до стандартів НАТО.

Зазначимо, майбутній президент України Володимир Зеленський планує керувати силами оборони у відповідності зі стандартами НАТО. Після перемоги на виборах було опубліковано його військову доктрину. Зеленський також пообіцяв, що контрактники будуть отримувати грошове забезпечення на рівні країн-учасниць НАТО з пріоритетним правом вступу в навчальні заклади, безкоштовною освітою та медичним страхуванням.