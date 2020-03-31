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Кабмін розробив протокол похорон померлих від коронавірусу

Новини » Коронавірус     31.03.2020 - 18:29
Кабмін розробив протокол похорон померлих від коронавірусу
Фото: засідання Кабміну (скрін Youtube)

У найближчі дні глави регіоном зможуть ознайомитися з протоколом лікування хворих

Кабінет міністрів України розробила протокол поховання померлих від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Офіс президента.

При цьому наголошується, що в найближчі дні глави регіоном зможуть ознайомитися з протоколом лікування хворих.

Під час селекторної наради з президентом Володимиром Зеленським керівники обласних державних адміністрацій та мери поскаржилися, що існують проблеми з пошуком спецзасобів та обладнання для боротьби з коронавірусом і їх доставкою. У зв'язку з чим вони звернулися з проханням допомогти з централізованою закупівлею необхідного обладнання.

"Ми розуміємо, що на місцях складно вести переговори з виробниками і регулювати доставку. Тому бачимо, що це (і ситуація. - ред.), Коли гроші є, а витратити їх неможливо. Я вже переговорив з "Медичними закупівлями Україна, щоб вони максимально допомогли з централізацією закупівель та розподілом товарів по лікарнях", - зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Нагадаємо, в реанімаційних відділеннях медичних установ Чернівецької області знаходяться сім пацієнтів з коронавірусом.

Крім того, у Києві на коронавірус перевірятимуть всіх пацієнтів з пневмонією. Всього в столиці протестовано 1900 людей на наявність коронавирусной інфекції.

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