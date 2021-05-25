ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Уряд розподілив 3 млрд гривень бюджетних коштів на вакцинацію від COVID-19

Новость на русском →
Україна, Вівторок 25 травня 2021 13:15
Уряд розподілив 3 млрд гривень бюджетних коштів на вакцинацію від COVID-19 Фото: на вакцинацію від коронавірусної інфекції витратять 3 млрд гривень бюджетних коштів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 25 травня ухвалив Порядок розподілу бюджетних призначень на вакцинацію від COVID-19. Обсяг фінансування за відповідною бюджетною програмою становить 3 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, документом визначається Порядок розподілу бюджетних призначень, передбачених у держбюджеті на 2021 рік на заходи, пов'язані з вакцинацією населення і запобіганням поширенню коронавірусу.

Порядком визначається механізм подання звернень про розподіл бюджетних призначень, відповідальність головних розпорядників за цільове та ефективне використання бюджетних коштів, а також проведення моніторингу інформації про використання цих коштів та подання відповідних матеріалів уряду та Комітету Верховної ради України з питань бюджету тощо.

Нагадаємо, у квітні 2021 року Кабінет міністрів здійснив перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2021 рік. Кошти у розмірі 6,5 млрд заберуть з програми медичного обслуговування населення та передадуть на вакцинацію від коронавірусної інфекції.

Відзначимо, у квітні 2021 року 43% українців були готові зробити щеплення від COVID-19 у найближчі кілька місяців. Відповіли, що не готові, 52% респондентів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка бюджет вакцинація COVID-19
NEWS
Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня
Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня
DAILY
"Антонов" розправляє плечі. Що будує і чим живе авіагігант України
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна "Антонов" розправляє плечі. Що будує і чим живе авіагігант України