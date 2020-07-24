ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Уряд розподілив 100% коштів Фонду боротьби з COVID-19

Київ, П'ятниця 24 липня 2020 12:44
Уряд розподілив 100% коштів Фонду боротьби з COVID-19
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

На боротьбу з епідемією та її економічними наслідками витратять 66 млрд грн

Кабінет міністрів станом на 24 липня розподілив 66 млрд грн коштів Фонду боротьби з COVID-19 за пріоритетними напрямами. Таким чином, обсяг виділених коштів з фонду досягнув обсягу бюджетного призначення.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Як зазначається в повідомленні, від початку у фонд закладалося 64,7 млрд грн, пізніше він був збільшений до 66 млрд грн

За даними прес-служби, касові видатки коштів фонду станом на 22 липня склали 9,7 млрд грн.

З фонду було виділено 16 млрд грн для системи охорони здоров’я, зокрема для забезпечення медиків засобами індивідуального захисту, для виплати їм підвищеної заробітної плати, закупівлі для лікарень обладнання, у тому числі апаратів штучного дихання, а також для будівництва, реконструкції та ремонту приймальних відділень.

Для фінансування фонду з безробіття пішло близько 7 млрд грн, з яких 2,7 млрд грн виділено на допомогу з часткового безробіття. Ще 1,2 млрд грн виділено Мінсоцполітики для фізичних осіб підприємців, які не можуть працювати через карантинні обмеження і мають дітей віком до 10 років. Також 2,5 млрд грн спрямовано на доплати військовослужбовцям, поліцейським та відповідним категоріям, які забезпечують життєдіяльність населення.

Окрім того, 35 млрд грн піде на реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг.

Нагадаємо, Верховна рада у квітні внесла зміни до державного бюджету на 2020 року, створивши в ньому фонд боротьби COVID-19 на 64,7 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 13 квітня внесла зміни до державного бюджету на 2020 рік, збільшивши дефіцит держбюджету з 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України COVID-19Кабінет Міністрів УкраїниМіністерство фінансів України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся