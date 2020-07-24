Уряд розподілив 100% коштів Фонду боротьби з COVID-19

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

На боротьбу з епідемією та її економічними наслідками витратять 66 млрд грн

Кабінет міністрів станом на 24 липня розподілив 66 млрд грн коштів Фонду боротьби з COVID-19 за пріоритетними напрямами. Таким чином, обсяг виділених коштів з фонду досягнув обсягу бюджетного призначення.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Як зазначається в повідомленні, від початку у фонд закладалося 64,7 млрд грн, пізніше він був збільшений до 66 млрд грн

За даними прес-служби, касові видатки коштів фонду станом на 22 липня склали 9,7 млрд грн.

З фонду було виділено 16 млрд грн для системи охорони здоров’я, зокрема для забезпечення медиків засобами індивідуального захисту, для виплати їм підвищеної заробітної плати, закупівлі для лікарень обладнання, у тому числі апаратів штучного дихання, а також для будівництва, реконструкції та ремонту приймальних відділень.

Для фінансування фонду з безробіття пішло близько 7 млрд грн, з яких 2,7 млрд грн виділено на допомогу з часткового безробіття. Ще 1,2 млрд грн виділено Мінсоцполітики для фізичних осіб підприємців, які не можуть працювати через карантинні обмеження і мають дітей віком до 10 років. Також 2,5 млрд грн спрямовано на доплати військовослужбовцям, поліцейським та відповідним категоріям, які забезпечують життєдіяльність населення.

Окрім того, 35 млрд грн піде на реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг.

Нагадаємо, Верховна рада у квітні внесла зміни до державного бюджету на 2020 року, створивши в ньому фонд боротьби COVID-19 на 64,7 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 13 квітня внесла зміни до державного бюджету на 2020 рік, збільшивши дефіцит держбюджету з 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.