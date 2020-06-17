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Кабмін перевірив, як ОДА виконують рішення щодо запобігання COVID-19

Новини » Коронавірус     17.06.2020 - 11:06
Кабмін перевірив, як ОДА виконують рішення щодо запобігання COVID-19
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Уряд склав відповідний рейтинг

Кабінет міністрів перевірив, як обласні державні адміністрації виконують рішення уряду щодо запобігання поширенню COVID-19. За результатами перевірки Кабмін склав рейтинг ОДА.

Про це повідомляє урядовий портал.

Так, заступник міністра розвитку громад та територій Анна Коваленко зазначила, що всі області оцінювалися за п’ятибальною шкалою по семи показникам.

Їх розділили за двома великими напрямами: виконання доручень КМУ та виконання доручень прем’єр-міністра. Перевірили виконання таких рішень уряду:

  • дотримання режиму в’їзду-виїзду з областей;
  • ситуацію з забезпеченням обсервації;
  • ситуацію у лікарнях стосовно виплат зарплат;
  • соціальний захист під час карантину.

Крім того, здійснили моніторинг виконання таких рішень прем'єра:

  • відповідність рішень місцевих комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з рішенням Державної комісії та регіональних комісій ТЕБ та НС;
  • організація та проведення дезінфекційних заходів у регіонах;
  • забезпечення ПЛР-тестування населення на коронавірус.

Максимальна оцінка, яку могла отримати область, загалом складала 35 балів.

Перша п’ятірка областей:

  • Луганська - 31 бал
  • Хмельницька - 27 балів
  • Харківська - 25 балів
  • Дніпропетровська - 25 балів
  • Київська - 25 балів

При цьому найнижчі показники у таких областей:

  • Чернігівська - 15 балів
  • Волинська - 15 балів
  • Тернопільська - 15 балів
  • Запорізька - 14 балів
  • Львівська - 13 балів

Нагадаємо, Київ і ще 10 областей не готові до ослаблення карантину.

Як писало РБК-Україна, в Україні знову встановлений антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а також за кількістю померлих.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниОбластная государственная администрациякарантинКоронавірус
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