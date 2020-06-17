Кабмін перевірив, як ОДА виконують рішення щодо запобігання COVID-19

Уряд склав відповідний рейтинг
Кабінет міністрів перевірив, як обласні державні адміністрації виконують рішення уряду щодо запобігання поширенню COVID-19. За результатами перевірки Кабмін склав рейтинг ОДА.
Про це повідомляє урядовий портал.
Так, заступник міністра розвитку громад та територій Анна Коваленко зазначила, що всі області оцінювалися за п’ятибальною шкалою по семи показникам.
Їх розділили за двома великими напрямами: виконання доручень КМУ та виконання доручень прем’єр-міністра. Перевірили виконання таких рішень уряду:
Крім того, здійснили моніторинг виконання таких рішень прем'єра:
Максимальна оцінка, яку могла отримати область, загалом складала 35 балів.
Перша п’ятірка областей:
При цьому найнижчі показники у таких областей:
Нагадаємо, Київ і ще 10 областей не готові до ослаблення карантину.
Як писало РБК-Україна, в Україні знову встановлений антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а також за кількістю померлих.
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Автор: Юлия Струк