Кабмін просять вжити заходів щодо запобігання коронавірусу у в'язницях

Кабінет міністрів у зв'язку з коронавірусом в Україні має вжити заходів для запобігання спалаху в тюрмах та інших місцях несвободи. Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що Офіс генпрокурора звернувся до прем'єра і відзначив необхідність розробки превентивних заходів із запобігання спалаху коронавірусу серед ув'язнених.

"Спалах небезпечної хвороби в ізольованому середовищі, ускладнений процесом його локалізації, може призвести до її стрімкого поширення", - йдеться в повідомленні.

При цьому мова йде не тільки про установи виконання покарань і слідчі ізолятори, де зараз утримуються більше 52 000 осіб. Увагу слід приділити ізоляторам тимчасового утримання поліції, психіатричним установам, а також школам та училищам соціальної реабілітації.

Окремо у листі зазначається доцільність визначення ізольованих місць з необхідним обладнанням та медичними засобами для розміщення хворих на коронавірус.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що у разі масового поширення коронавірусу карантин можуть продовжити.