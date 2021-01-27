Кабмін продовжив у цьому році страхові виплати медпрацівникам з COVID

Кабінет міністрів продовжив у цьому році страхові виплати медпрацівникам, які інфікувалися COVID-19. Уряд схвалив відповідний проект постанови.

Про це повідомляє урядовий портал.

Цей документ пролонгував право медичних працівників на одноразову страхову виплату у разі встановлення їм інвалідності та ступеня втрати працездатності внаслідок захворювання COVID-19 під час виконання професійних обов’язків.

Страхові виплати передбачені у розмірі, не меншому від 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Продовжене й право членів сімей медиків, смерть яких настала через інфікування коронавірусною хворобою, на разову страхову виплату в розмірі, кратному 750 прожитковим мінімумам для працездатних осіб.

Нагадаємо, у липні до бюджету Фонду соціального страхування на минулий рік додали 233 млн гривень. Кабмін прийняв рішення збільшити надання страхових виплат медикам.

Як писало РБК-Україна, на початку травня Верховна рада прийняла закон про страхові виплати медикам, що борються з COVID-19.