ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Кабмін передбачив 1 млрд гривень на реформу початкової освіти у 2019 році

Новини » Нерухомість    04.01.2019 - 15:52
Кабмін передбачив 1 млрд гривень на реформу початкової освіти у 2019 році
Ілюстративне фото (УНІАН)

На ці кошти проводитимуть оснащення навчального простору

Кабінет міністрів України у 2019 році виділяє на оснащення навчального простору у межах проекту “Нова українська школа" 1 млрд гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. 

Він нагадав, що у 2018 році в Україні розпочалася реформа освіти.

"Українські діти пішли в перший клас “Нової української школи”. Відповідно до концепції реформи також змінюється освітній простір", - написав Гройсман. 

Він зазначив, що для першокласників були придбані: парти-трансформери, інтерактивні дошки, фліп-чарти, інвентар для настільних та рухомих ігор, приладдя для творчості, килими, крісла-пуфи, подушки для зони відпочинку.

Кабмін передбачив 1 млрд гривень на реформу початкової освіти у 2019 році

Нагадаємо, в Україні, в січні 2019 року, стартує пілотний проект сертифікації вчителів, в якому зможуть взяти участь педагоги початкових класів.

Раніше РБК-Україна в матеріалі "Без оцінок і червоних чорнил: як в Україні реалізується реформа початкової школи" писало, що Кабінет міністрів затвердив наприкінці лютого новий Державний стандарт початкової освіти, який кардинально змінює систему початкової школи.

Кабмін схвалив злиття Кримського та Одеського медуніверситетів Школярам, які довгий час хворіють, дозволили навчатися у лікарні
Новини України ОсвітаКабінет Міністрів України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся