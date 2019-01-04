Кабмін передбачив 1 млрд гривень на реформу початкової освіти у 2019 році

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На ці кошти проводитимуть оснащення навчального простору

Кабінет міністрів України у 2019 році виділяє на оснащення навчального простору у межах проекту “Нова українська школа" 1 млрд гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

Він нагадав, що у 2018 році в Україні розпочалася реформа освіти.

"Українські діти пішли в перший клас “Нової української школи”. Відповідно до концепції реформи також змінюється освітній простір", - написав Гройсман.

Він зазначив, що для першокласників були придбані: парти-трансформери, інтерактивні дошки, фліп-чарти, інвентар для настільних та рухомих ігор, приладдя для творчості, килими, крісла-пуфи, подушки для зони відпочинку.

Нагадаємо, в Україні, в січні 2019 року, стартує пілотний проект сертифікації вчителів, в якому зможуть взяти участь педагоги початкових класів.

Раніше РБК-Україна в матеріалі "Без оцінок і червоних чорнил: як в Україні реалізується реформа початкової школи" писало, що Кабінет міністрів затвердив наприкінці лютого новий Державний стандарт початкової освіти, який кардинально змінює систему початкової школи.