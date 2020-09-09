Кабмін підтримав спрощення закупівель систем постачання кисню і вакцин від грипу

Фото: Кабінет міністрів (www.kmu.gov.ua)

У середу, 9 вересня, уряд підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров'я про спрощення процедури закупівель систем подачі кисню та вакцин від грипу.

Відповідну постанову було прийнято на засіданні Кабінету міністрів, передає прес-служба уряду.

Кабмін розширив перелік товарів, робіт і послуг для протидії коронавірусної хвороби, стосовно яких діє спрощена процедура закупівлі та звільнених від оподаткування податком на додану вартість.

Це питання стосується систем подачі кисню, а також забезпечення вакцинами проти грипу і проведення вакцинації осіб, які належать до групи ризику щодо захворюваності на COVID-19.

Зазначимо, світові виробники випустили рекордна кількість вакцин проти грипу.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я не виключає можливість введення режиму "червоної зони" для всієї України. Це можливо у разі погіршення епідемічної ситуації.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабмін продовжив карантин в Україні до листопада.