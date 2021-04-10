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Кабмін планує вакцинувати до 24 млн українців до 2022 року

Автор: Юлія Струк, Уляна Безпалько

До кінця 2021 року Кабінет міністрів планує вакцинувати від COVID-19 70% дорослого населення країни. Таку кількість уряд розрахував, виконуючи указ президента про розробку плану вакцинації.

Про це журналістам розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він уточнив, що, згідно з даними статистики, 70% дорослих - це до 24 млн осіб.

"Тому до кінця цього року стоїть завдання провести 47 мільйонів щеплень. Щоб це зробити, нам потрібно розрахувати мінімальну кількість щеплень на місяць. Так, з травня по грудень нам потрібно проводити 5-6 мільйонів щеплень", - зазначив головний санлікар.

За його словами, у країні є можливість проводити стільки вакцинацій. Він пояснив, що, згідно з песимістичним сценарієм, в Україні зможуть проводити по 4,5 млн щеплень на місяць, з оптимістичним - 10-11 млн, з найбільш реалістичним - 6,8-7 мільйонів. Виконання цих сценаріїв буде багато в чому залежати від наявності вакцин, від медперсоналу і наявності бажаючих вакцинуватися, додав Ляшко.

Так, Міністерство охорони здоров'я планує на початку літа відкрити центри вакцинації у великих містах і містах-мільйонниках.

Як писало РБК-Україна, з початку вакцинації в Україні щеплення від коронавірусу отримали 373 002 людини. За останню добу вакциновано 19 858 осіб.

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Новини України вакцинаціяВіктор ЛяшкоКоронавірус
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