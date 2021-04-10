Кабмін планує вакцинувати до 24 млн українців до 2022 року

Він уточнив, що, згідно з даними статистики, 70% дорослих - це до 24 млн осіб.

"Тому до кінця цього року стоїть завдання провести 47 мільйонів щеплень. Щоб це зробити, нам потрібно розрахувати мінімальну кількість щеплень на місяць. Так, з травня по грудень нам потрібно проводити 5-6 мільйонів щеплень", - зазначив головний санлікар.

За його словами, у країні є можливість проводити стільки вакцинацій. Він пояснив, що, згідно з песимістичним сценарієм, в Україні зможуть проводити по 4,5 млн щеплень на місяць, з оптимістичним - 10-11 млн, з найбільш реалістичним - 6,8-7 мільйонів. Виконання цих сценаріїв буде багато в чому залежати від наявності вакцин, від медперсоналу і наявності бажаючих вакцинуватися, додав Ляшко.