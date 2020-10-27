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Кабмін перенаправив на ремонт доріг 61,5 млн гривень з програми онкозахворювань

Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів перенаправив 61,5 млн гривень на ремонт доріг. Зокрема, з проекту "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні" кошти перенаправили на ремонт доріг у Львівській області.

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Рішення Кабміну від 21 жовтня 2020 року №1276-р опубліковане на урядовому порталі.

Документ свідчить, що всього за бюджетною програмою перерозподілили 104,7 млн ​​гривень.

Крім того, гроші направили Міністерству освіти і науки на реставрацію головного корпусу ЛНУ ім. Івана Франка в сумі 20 млн гривень, створення міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету в сумі 7,2 млн гривень. Також на реставрацію староакадемічного корпусу Братського монастиря виділили 6 млн гривень.

Зазначено, що кошти також отримало Міненерго. Гроші в сумі 10 млн гривень направили на розвиток виробничих потужностей Новокостянтинівського шахти.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що за темпами поширення онкологічних захворювань у Європі Україна займає 2 місце.

Як писало РБК-Україна, в Нацслужбі здоров'я заявили, що в програмі медгарантій обсяг коштів на лікування онкозахворювань виріс на 70%.

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