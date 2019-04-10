Кабмін перейменував порт "Южний"

Фото: порт "Южний" (trust.ua)

Порт тепер матиме назву "Південний"

Кабінет міністрів прийняв рішення про переймиенування морського порту "Южний" у "Південний". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.

Відповідне рішення було прийняте під час засідання 10 квітня.

"Аби нікого не розділяли питання мови, історії і віри, сьогодні на засіданні Кабінеті міністрів поставили крапку у декомунізації та дерусифікації українських морських портів. Найбільший морський порт України "Южний" перейменовано у "Південний", - написав Омелян.

Раніше повідомлялося, що Конституційний суд України дозволив перейменувати Дніпропетровську область Січеславську. Суд визначив, що відповідний проект закону відповідає Конституції України. КСУ ухвалив відповідне рішення в ході закритого засідання у вівторок, 2 квітня.

РБК-Україна писало, що голова Верховної ради Андрій Парубій підписав постанову про перейменування Кіровоградського району Кіровоградської області у Кропивницький.