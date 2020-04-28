Кабмін оцінив втрати туристичної галузі від COVID-19 в 1,5 млрд доларів

Кабінет міністрів України оцінив втрати туристичної галузі від коронавірусу в 1,5 мільярда доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Зазначається, що втрати імпорту та експорту послуг, пов’язаних з подорожами, від пандемії оцінюються в понад 1,5 млрд доларів, тому головною метою наразі є захист туристичних підприємств від масових банкрутств та стабілізація їх роботи.

"Паніка пройде, заборони на пересування будуть поетапно зніматися, але у людей може залишитися внутрішній страх та загострений інстинкт самозбереження. Туристи можуть змінити свої звички, що вимагатиме зміни формату їх обслуговування. Однією з головних поведінкових змін стане соціальна дистанція", - йдеться у повідомленні.

Також в уряді повідомили, що в ситуації, що склалась, внутрішній туризм має значно кращі шанси на швидке відновлення, ніж виїзний.

Якщо частина туристично орієнтованих країн не відкриє до осені свої кордони, то українці спочатку поїдуть батьківщиною", - підкреслили в Кабміні.

Зокрема Міністерство культури та інформаційної політики разом із профільним комітетом ВР розробили законопроєкт №3377, яким, пропонують:

1) звільнити операції з надання туристичних послуг від сплати:

податку на додану вартість;

податку на прибуток та ЄСВ;

земельного податку та податку на нежитлову нерухомість;

2) скасувати туристичний збір до кінця 2020 року;

3) ввести податкові пільги на оплату оренди та землю державної та комунальної власності.

Нагадаємо, керівник Європейського центрального банку Крістін Лагард попередила лідерів Європейського союзу про можливе скорочення економіки єврозони через пандемію коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння світової економіки на 3,0% у 2020 році, що набагато гірше, ніж під час фінансової кризи 2008-2009 років. При цьому в МВФ очікують, що у 2021 році світова економіка зросте на 5,8%.