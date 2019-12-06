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Кабмін скасував постанову про мінімальний оклад для вчителів

Новини » Суспільство     06.12.2019 - 16:14
Кабмін скасував постанову про мінімальний оклад для вчителів
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Попереднім складом Кабміну було встановлено мінімальний розмір зарплати в розмірі трьох прожиткових мінімумів

Уряд скасував дію постанови попереднього складу Кабміну про рівень найнижчої зарплати вчителя у розмірі 3 прожиткових мінімумів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Профспілки працівників освіти та науки України.

Як повідомляється, постанову скасували 15 листопада.

"Щодо Постанови Кабінету міністрів України №822 від 10.07.2019 р. інформуємо, що на засіданні уряду 15.11.2019 р. було прийнято Постанову КМУ, якою передбачено призупинення дії Постанови КМУ №822 на 2020 рік", - йдеться у листі голови комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака у відповідь на звернення профспілки.

Він також додав, що в бюджеті на 2020 рік, який 14 листопада прийняв парламент, передбачені додаткові видатки в обсязі 3,75 млрд гривень на зарплати для працівників сфери освіти.

"За розрахунками уряду, збільшення зазначених видатків дозволить, зокрема, запобігти дефіциту освітньої субвенції на оплату праці педагогічних працівників у 2020 році", - йдеться в листі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зарплату вчителів у 2020 році підвищать на 9%. Крім того, молоді вчителі зі стажем до 10 років отримають разову виплату.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр освіти та науки України Ганна Новосад вважає, що кошти для підвищення зарплат вчителям можна отримати коштом "оптимізації" мережі шкіл.

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