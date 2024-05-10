RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кабмин должен найти ресурсы для выплаты долгов зеленым инвесторам за 2022 год, - УВЭА

Фото: Кабинет министров Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Кабинет министров Украины должен найти финансовые ресурсы для выплаты долгов предприятиям зеленого поколения, поскольку имеющаяся недоплата за 2022 год в размере 45% тормозит развитие отрасли

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Украинской ветроэнергетической ассоциации.

Как отмечается, 6 мая ГП "Гарантированный покупатель" выплатило производителям из ВИЭ 4,3 млрд грн в счет погашения задолженности за январь-март, июль и сентябрь 2023 года.

"По состоянию на сегодня уровень оплаты за 2023 год является рекордным, ведь за 2022 год выплаты предприятиям ВИЭ сейчас составляют 55%, а за январь-апрель 2024 года - 72%", - сообщают в ассоциации.

В то же время отмечается, что ресурсы для погашения остальных долгов отсутствуют.

“Поэтому УВЭА призывает правительство, Министерство энергетики и НКРЭКУ продолжать работу над поиском финансовых источников и путей улучшения ликвидности рынка электроэнергии для недопущения ухудшения долговой ситуации на рынке", - подчеркивают инвесторы.

По их мнению, решить долговой кризис на энергорынке необходимо для восстановления как поврежденных мощностей энергетики, так и стимулирования развития новой распределенной генерации.

Напомним, в ноябре 2023 года президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО по мерам по повышению устойчивости энергосистемы, где наиболее приоритетными для правительства к решению (в сроки от 1 до 6 месяцев) поставлен вопрос задолженностей.

Как сообщалось, по мнению экспертов, проблему круговых задолженностей в энергетике Украины нужно решать срочно, поскольку в мае истекают сроки, предоставленные на решение этого вопроса СНБО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News